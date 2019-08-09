Ярославль, , 15:11 — REGNUM

В Ярославской области выросли посевные площади льна-долгунца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Лен Yarregion.ru

О работе в этом направлении сотрудники регионального департамента АПК рассказали на празднике «День льняного поля», который прошел в Тверской области.

«В прошлом году в нашем регионе впервые за 10 лет прекратилось снижение посевных площадей льна-долгунца, — рассказал заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области Сергей Камышенцев. — Важно, что эта тенденция сохраняется. В текущем году льном засеяно на 18,8 процента больше площадей, чем в предыдущем, — 3017 гектаров. Сегодня задача предприятий, работающих в этой отрасли, не только увеличить объемы производства, но и повысить качество льноволокна, в том числе для реализации экспортного потенциала этого вида продукции.»

В рамках программы «Развитие льняного комплекса Ярославской области» на 2016 — 2020 годы ведется работа по увеличению объемов производства и реализации льнопродукции в сельскохозяйственных организациях. Идет техническое и технологическое обновление хозяйств, выращивающих лен.

Региональные власти оказывают поддержку льноводам. Общий объем субсидирования льноводства при поддержке правительства региона в этом году в регионе составляет 33 миллиона рублей. 15 млн из них направлено из областного бюджета. Размер субсидии на 1 гектар посева льна-долгунца составляет 10 тысяч рублей. Кроме того, региональным правительством предусмотрена господдержка элитного семеноводства.

Сейчас в Ярославской области работают шесть льносеющих заводов. Общая мощность переработки сырья на волокно составляет 7,4 тыс тонн.

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