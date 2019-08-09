Пекин, , 16:14 — REGNUM

В сентябре 2019 года стоимость моделей Tesla в Китае может возрасти. Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla

Будет ли повышение цен на электромобили Илона Маска зависит от курса юаня. Эту информацию агентство получило от источников, которые пожелали остаться не названными, так как официальных заявлений американская автокомпания пока не сделала. Как сильно могут измениться цены на электромобили, источники также не сообщили.

Напомним, 5 августа Китай позволил национальной валюте впервые более чем за десять лет пробить ключевой уровень в 7 юаней за доллар. Это стало причиной обвинения Пекина Вашингтоном в манипуляциях с валютой. Китай, в свою очередь, отрицает обвинения, заявляя, что не будет использовать свою валюту в качестве инструмента для торговой борьбы с Соединёнными Штатами.

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