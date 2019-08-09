Ульяновск, , 15:01 — REGNUM

Министерство финансов Ульяновской области для погашения долговых обязательств региона планирует взять два коммерческих кредита — на 500 млн и 368,5 млн рублей. Общий размер кредитных обязательств составит 868,5 млн рублей. Соответствующие извещения опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ведомство планирует взять кредит до 500 млн рублей кредита на два года с момента заключения контракта. Аукцион пройдёт в электронной форме. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 82 500 000 рублей. Источником финансирования является бюджет Ульяновской области, в том числе в 2019 году на эти цели предусмотрено 13 222 602,74 рублей, в 2020 году — 41 250 000 рублей, в 2021 году — 28 027 397,26 рублей.

Кроме того, также планируется взять ещё 368,5 млн рублей кредита с начальной ценой контракта в 60,8 млн рублей. Средства предусмотрены в региональной казне, в том числе в 2019 году — 9 745 058,22 рублей, в 2020 году — 30 401 250,00 рублей, в 2021 году — 20 656 191,78 рублей.

«Для формирования начальной максимальной цены контракта (НМЦК) министерство финансов Ульяновской области применило ключевую ставку, установленную Центральным Банком Российской Федерации, действующую на момент формирования НМЦК, увеличенную на 1 процент: 500 000 000 рублей х 2 года х (7,25% + 1%) = 82 500 000 рублей», — приводятся расчёты в одном из документов, аналогичное обоснование приведено и в части другого аукциона по открытию кредитной линии.

В документах отмечается, что «кредитная линия открывается в целях погашения государственных долговых обязательств Ульяновской области в рамках невозобновляемой кредитной линии».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области государственный долг с начала года вырос на 1,8% и достиг к 1 июля 25,396 млрд рублей. Согласно последней редакции, доходы казны составят в 2019 года 61,1 млрд рублей, расходы — 61,2 млрд рублей.

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