Полярные Зори, Мурманская область, , 15:00 — REGNUM

Кольская АЭС с начала 2019 года приняла 22 инспекционных проверки различного статуса и содержания, сообщили 9 августа в управлении информации и общественных связей электростанции.

Последняя проверка завершилась на объекте накануне. Эксперты центрального аппарата «Росэнергоатома» совместно с представителями других российских АЭС в течение недели изучали документы, осматривали цеха и оборудование.

«Это была плановая проверка, по результатам которой мы должны дать оценку обеспечению безопасности на Кольской АЭС. В первую очередь ядерной безопасности. Наша общая цель — привести станцию к лучшим мировым стандартам», — пояснил председатель комиссии, руководитель управления инспекции безопасности АЭС концерна «Росэнергоатом» Михаил Молчанов на совещании по подведению предварительных итогов проверки.

На электростанции добавили, что недавно на станции началась еще одна проверка безопасности со стороны Росатома, а в начале сентября Кольскую АЭС посетит комплексная комиссия центрального аппарата Ростехнадзора.

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