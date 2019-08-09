Гонконг, Китай, , 14:37 — REGNUM

Эксперты сравнили ущерб от антиправительственных акций в Гонконге с ударом цунами. Об этом 9 августа сказала журналистам глава местной администрации Кэрри Лам.

«Экономический спад идет быстро, и некоторые специалисты сопоставляют это с цунами», — сказала она.

По ее словам, беспорядки нанесли экономике Гонконга больший ущерб, чем разразившаяся в 2003 году эпидемия атипичной пневмонии. При этом небольшая часть людей не против того, чтобы разрушить экономику Гонконга, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге, которые вспыхнули несколько месяцев назад, вызвало рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. Позже к митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих.

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