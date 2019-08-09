Сеул, , 14:40 — REGNUM

На фоне обостряющихся отношений между Южной Кореей и Японией все больше южнокорейских авиакомпаний отменяет рейсы в страну Восходящего солнца. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, с октября 2019 года авиакомпания Air Seoul отменит часть рейсов до Саппоро и Окинавы. Представители Jin Air также сообщили об отмене большей части авиарейсов.

В настоящее время авиакомпания осуществляет 131 рейс из Инчхона в Токио (Нарита), Осаку, Фукуоку, Китакюсю, Саппоро, Окинаву и из Пусана в Окинаву, Осаку и Китакюсю. Однако начиная с 19 августа по 26 октября число рейсов сократится на 40%, до 78 авиарейсов.

С 25 августа по 26 октября авиакомпания Jeju Air также сократит число авиарейсов до Японии на 35,7%, до 507 авиарейсов. В настоящее время компания осуществляет 789 авиарейсов.

Напомним, что ранее такие авиакомпании как T'way Airlines, Eastar Jet, Air Busan, Korean Air также сообщили об приостановке авиарейсов в Японию.

По предварительным данным, новая авиакомпания Fly Gangwon, которая начнет осуществлять перелеты с 2020 года, также отложит запуск авиарейсов в Нариту, Осаку и Нагою на год.