Шлиссельбург, Ленинградская область, , 14:31 — REGNUM

Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода завершают строительство третьего сухогрузного судна проекта RSD59 «Пола Гали», сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро.

Заказчиком строительства выступает Государственная лизинговая транспортная компания, лизингополучатель — судоходная компания «Пола Райз». Всего в рамках контракта Невский ССЗ построит пять аналогичных сухогрузов.

Добавим, суда проекта RSD59 могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов определённых категорий в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

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