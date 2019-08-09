Краснодар, , 14:19 — REGNUM

Почти девять миллионов туристов побывали в Краснодарском крае с начала 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 9 августа по итогам заседания межведомственной комиссии по развитию санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса региона.

Морской порт Сочи (cc) Ганощенко Роман

Как доложила на заседании министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева, всего в этом году к работе допущено более 450 пляжей, что на 5%, чем годом ранее. 11 пляжей открыто в так называемой «степной зоне». Рекреационные зоны в 2020 году появятся в целом ряде районов края.

Вице-губернатор Василий Швец поручил министерству курортов и министерству природных ресурсов региона создать паспорта 30 маршрутов джиппинга, разработать реестр перевозчиков, оказывающих такие услуги, а также подготовить законодательные инициативы, реализация которых позволит усилить контроль за такими услугами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциация туроператоров России (АТОР), половина (45−50%) летних туров по России продана на курорты Краснодарского края.