Душанбе, , 14:19 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Таджикистане составил 3399 сомони ($360), сообщает 9 августа издание «Авеста».

За отчетный период ВВП республики составил 31,3 млрд сомони ($3,3 млрд), что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По состоянию на 1 июля в республике проживало 9,2 млн человек.

Отметим, на конце 2019 года в Таджикистане планируют нарастить ВВП до 78,2 млрд сомони ($8,2 млрд). В 2018 году этот показатель составил 68,844 млрд сомони ($7,29 млрд) или 7 565 сомони ($801) на душу населения.

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