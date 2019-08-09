Уфа, , 14:18 — REGNUM

45 детских садов будут построены до конца 2020 года в Башкирии. Об этом сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкирия Юрий Мельников выступая в программе «Интервью» телеканала БСТ, 9 августа сообщается на сайте правительства Республики.

По словам Юрия Мельникова, строительство будет осуществляться в рамках национального проекта «Демография».

»Всего в рамках нацпроекта «Демография» на строительство детсадов нашей республике из федерального бюджета будет выделено свыше 2 миллиардов рублей. На эти деньги до конца 2020 года будет построено 45 детских садов почти на 7 тысяч мест», — сообщил он.

Напомним, что в Республике Башкирия в рамках национального проекта «Демография» реализуется несколько региональных проектов, в том числе «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей до трех лет» и «Старшее поколение».