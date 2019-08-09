г. Ветлуга, , 14:07 — REGNUM

На месте строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Ветлуге губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заложил капсулу времени. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В соответствии с проектом, новый ФОК будет включать два блока — универсальный спортзал, в котором будут заниматься секции настольного тенниса, карате, тяжелой атлетики, дартса, хореографии; также предполагается создать бассейн, состоящий из трёх чаш. Кроме того, здесь будет футбольное поле.

По слова Никитина, ФОК в районе — одна из самых актуальных и востребованных тем, которые обсуждают жители города. Таким образом, региональные власти постепенно добиваются максимальной доступности спортивных объектов для жителей районов области.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Саранске вскрыли капсулу с посланием потомкам — письмо из 1967 года. Текст послания глава Мордовии Владимир Волков передал на хранение в Мордовский республиканский краеведческий музей им. И.Д.Воронина, где его смогут увидеть все желающие. На место хранения капсулы было заложено новое послание, которое прочтут жители Саранска ещё через 33 года — в 2050 году.