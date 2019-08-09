Москва, 9 августа 2019, 14:06 — REGNUM
Со всеми надбавками общий доход космонавтов в России, действительно, может выглядеть вполне достойно. Хотя базовый оклад, конечно, в разы меньше, чем в NASA, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.
Всё же космонавты — лицо космической отрасли, и было бы только справедливо, чтобы их служба, труд и риск оплачивались достойно. Но можно предположить, что руководство космической отрасли зарабатывает еще больше, и, возможно, даже превосходит по доходам своих американских коллег.
Для справки: астронавты в США и ЕС получают примерно от 6−12 тыс. долларов в месяц. Руководитель NASA — порядка 20−30 тыс. долларов в месяц. Инженер — 10−15 тыс. долларов в месяц.
Как сообщало ИА REGNUM, в Роскосмосе назвали оплату труда российских космонавтов вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA.
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