Москва, , 13:57 — REGNUM

Запуск автоматических систем диспетчеризации (АСД) на угольных разрезах «Сибантрацита» Кийзасский (Кемеровская область) и Восточный (Новосибирская область) завершится до конца 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что внедрение систем позволит подрядным организациям повысить производительность и эффективность используемого горнотранспортного оборудования, а предприятие оптимизирует затраты. В частности, анализ данных о загрузке самосвалов, времени простоев и холостых пробегов позволит корректировать нормативы расхода дизельного топлива.

«С момента внедрения АСД на Колыванском разрезе в «Сибирском Антраците» время полезной работы техники увеличилось на 15%, полезная нагрузка на самосвалы выросла на 9%, на 4% повысилась месячная производительность», — объяснил руководитель производственной службы УК «Сибантрацит» Михаил Гарасимчук.

«Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В 2018 году предприятия группы добыли 24,1млн тонн антрацита.

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