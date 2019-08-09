Калуга, , 13:49 — REGNUM

Более 2 тыс. 800 жителей Калужской области лишились права садиться за руль своего автомобиля из-за различных долгов в первом полугодии 2019 года. Судебные приставы ограничили злостных должников в управлении транспортными средствами, сообщила 9 августа корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Автомобиль Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

На начала июля 2019 года 2 тыс. 834 жителя Калужской области имеют действующее ограничение в праве управления транспортными средствами из-за долгов, 1 тыс. 748 из них — неплательщики алиментов.

Отстранение от вождения автомобиля как мера принудительного воздействия на должников уже не первый год находится в арсенале калужских судебных приставов.

«Ограничение в праве управления транспортными средствами касается тех, кто имеет задолженность свыше 10 тысяч рублей по алиментным платежам, возмещению вреда, причиненного здоровью, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей, а также тех, кто систематически не оплачивает административные штрафы ГИБДД», — сказала Любовь Скакун.

За шесть месяцев 2019 года калужские судебные приставы в результате применения ограничительной меры взыскали с должников 28,2 млн рублей (почти на четыре миллиона больше, чем за аналогичный период 2018 года), в том числе пять миллионов рублей в счет уплаты алиментов. Кроме того, значительное количество денежных средств оплачены гражданами-должниками на стадии предупреждения о возможности ограничения водительских прав.