Сеул, , 13:55 — REGNUM

Во втором квартале 2019 года доходы трех крупных операторов Южной Кореи сократились из-за роста расходов на обслуживание мобильной связи и маркетинг. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, во втором квартале текущего года операционная прибыль SK Telecom сократилась на 6,9%, до 322,8 млрд вон (~$266,71 млн), а чистая прибыль — на 71,7%, до 259,1 млрд вон (~$214,08 млн). Капитальные затраты увеличились на 42,5%, до 585,6 млрд вон (~$483,85 млн), а расходы на маркетинг — на 3,9%.

Операционная прибыль KT также упала на 27,8%, до 288,2 млрд вон (~$238,12 млн). Расходы на маркетинг составили 711,6 млрд вон (~$587,96 млн), что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а капитальные затраты составили 1,35 трлн вон (~$1,11 млрд).

Компания LG U Plus также зафиксировала спад операционной прибыли на 29,6%, до 148,6 млрд вон (~$122,78 млн), расходы на маркетинг, напротив, увеличились на 11,2%, до 564,8 млрд вон (~$466,6 млн).

По сравнению с первым кварталом 2019 года показатель ARPU компании LG U Plus увеличился на 0,4% и составил 31 051 вон (~$25,6), KT — на 0,8%, до 31 745 вон (~$26,23), SK Telecom — на 0,4%, до 30 755 вон (~$25,41).

ARPU (средняя выручка на одного пользователя) — показатель, используемый телекоммуникационными компаниями (в том числе интернет-провайдерами, IT-компаниями и другими компаниями, предоставляющими онлайн-сервисы) и означающий средний доход (обычно за месяц) в расчёте на одного абонента. Является одним из показателей, характеризующих успешность бизнеса компании.