Пермь, , 13:32 — REGNUM

В Перми до конца 2019 года чиновники должны определится с альтернативной формой поддержки многодетных семей — единовременной выплатой на приобретение земельного участка. У льготников появится свобода выбора земельного участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

При определении размера выплаты город ориентируется на опыт регионов, а также анализ рынка недвижимости на территории Прикамья. В других субъектах России выплаты составляют от 200 до 300 тысяч, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Пермском крае одна сотка земли под индивидуальное жилищное строительство стоит 16,2 тыс. рублей. Средний размер продаваемых земельных участков — чуть более 15 соток. Таким образом, размер выплат пермским многодетным семьям может составить 250 тыс. рублей.

Механизм альтернативной формы поддержки в пилотном варианте планируется внедрить уже до конца 2019 года, полноценно — с 2020 года.