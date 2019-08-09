Волгоград, , 13:30 — REGNUM

«Концессия водоснабжения» Волгограда навязывала потребителям необоснованные и невыгодные условия подвоза питьевой воды. Ресуроснабжающая организация не должна указывать, в каком объёме населению покупать воду. С доводами волгоградских антимонопольщиков согласился Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и признал законность вынесенного ранее предупреждения компании, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального УФАС.

В антимонопольный комитет с жалобой обратился житель Волгограда. Он рассказал, что «Концессия водоснабжения» при подвозе питьевой воды жителям посёлков, не обеспеченных централизованным водоснабжением, навязывает покупку не менее 1 кубометра воды. У мужчины нет ни физической потребности, ни технической возможности приобретать воду в таком объёме. Согласно постановлению администрации Волгограда подвоз воды должен осуществляться без каких-либо ограничений. УФАС в действиях коммунальщиков усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства и выдало предупреждение о прекращении навязывания своих услуг. «Концессии» пытались оспорить это в арбитражном и апелляционном судах, но проиграли.

В отношении ресуроснабжающей организации возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.