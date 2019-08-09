Пермь, , 13:06 — REGNUM

В Пермском крае до конца 2019 года разработают интерактивную карту распространения борщевика в регионе. Составление этой карты является частью мер по борьбе с ядовитым сорняком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Базой для составления интерактивной карты должна стать собранная министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края информация по площадям произрастания борщевика. На 8 августа зафиксировано 49,6 тыс. га, засоренных борщевиком.

Наиболее пострадавшими от ядовитого растения являются Нытвенский, Чернушинский, Куединский, Александровский, Добрянский, Октябрьский, Осинский и Оханский районы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье с борщевиком будут бороться без химикатов