Белгород, , 13:03 — REGNUM

Гаражные кооперативы в центральных частях городов и посёлков Белгородской области пойдут под снос. В правительстве региона подготовили программу трансформации подобных застроек на 2019−2021 годы. Согласно документу власти уберут 1 тыс. 284 гаража, сообщили 9 августа в пресс-службе областного департамента ЖКХ.

В программу войдут Белгород, Белгородский и Корочанский районы, а также Губкинский городской округ. Предлагается сносить не только личные боксы, но и гаражи различных государственных и муниципальных учреждений: школ, детских садов, учреждений культуры. На месте бывших строений появятся общественные парковки, клумбы, газоны и детские площадки. Губернатор Евгений Савченко попросил чиновников найти взаимопонимание с собственниками боксов. Гаражным массивам на окраинах населённых пунктов нужно придать эстетический вид.

На реновацию гаражей областные власти направят порядка 400 млн рублей. По данным департамента ЖХК, в регионе насчитывается 88 тыс. 666 гаражей, которые занимают площадь 1 834,9 тыс. кв. м.