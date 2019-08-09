Казань, , 13:00 — REGNUM

В Татарии началась паспортизации пасек с возможным чипированием пчелосемей. Об этом было заявлено на заседании в минсельхозпроде республики, где подведены итоги развития отрасли животноводства за семь месяцев 2019 года.

В ходе обсуждения были подняты вопросы о состоянии пчеловодства в Татарии. Директор управления аквакультуры и пчеловодства республики Фаиз Динмухаметов сообщил, что совместно со специалистами госветслужбы проводится работа «по паспортизации пасек с возможным чипированием пчелосемей и создания реестра пчеловодов с их фактическим размещением». По его словам, это позволит сельхозпроизводителям «проводить более качественное информирование пчеловодов о применении средств защиты растений».

Как сообщало ИА REGNUM, с началом лета массовая гибель пчёл зарегистрирована в 25 регионах: отмечалось, что погибло в целом 1,3% от общего пчелиного «поголовья» (40 тыс. пчелосемей из 3,05 млн). В Татарии, по неофициальным данным, за лето погибло свыше 3 тыс. пчелиных семей. Причиной мора стало использование пестицидов, которыми обрабатывали поля сельхозпроизводители. Больше всего пострадали личные подсобные хозяйства, на долю которых приходится около 94% пчелосемей в России. В ряде регионов пчеловодам предусмотрены компенсации за гибель пчелосемей.