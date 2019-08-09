Тула, , 12:57 — REGNUM

Шесть кандидатов в депутаты в Тульской области имеют судимости. Об этом журналистам сообщил председатель избирательная комиссии Тульской области Павел Веселов в ходе пресс-конференции 9 августа.

По информации Веселова, судимости имели трое кандидатов от КПРФ, а также три кандидата от «Справедливой России», сообщили «Тульские новости».

Выборы в Тульскую областную думу седьмого созыва назначены на 8 сентября. Облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Тульской областной Думы седьмого созываот реготделений партий КПРФ, «Коммунистической партии «Коммунисты России», «Яблоко». Партии «Родина» и «Российскому общенародному союзу» в регистрации списков кандидатов было отказано в связи с отсутствием документов. Также в единый день голосования состоятся выборы депутатов Тульской гордумы.