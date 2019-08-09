Киев, , 12:56 — REGNUM

В ближайшие годы у Украины нет возможности нарастить рост внутреннего валового продукта на 5−7%, как это пообещал президент Зеленский. Об этом 9 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко.

Владимир Зеленский President.gov.ua

ИА REGNUM напоминает, что свое заявление о значительном ускорении роста ВВП Украины Зеленский сделал в ходе визита в Турцию. Он пообещал, что уже этой осенью подконтрольная президенту Рада и новое правительство проведет ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину «магнитом» для иностранных инвесторов. Именно это и даст «стремительный рост» ВВП — до 5−7% в год.

«Сегодня никакими перспективами увеличения производства на 5% и близко не пахнет… Для такого у нас должно работать производство… У нас отсутствует судостроение, у нас отсутствует самолетостроение, нет производства тепловозов, электровозов. Нам нужно запустить производство, чтобы доходы пошли в госбюджет», — сказал Пустовойтенко, комментируя расчеты главы государства.

При этом он заметил, что новому правительству Украины будет трудно провести «большую приватизацию», поскольку страна воюет. В таких условиях Киеву сложно заполучить инвесторов. Кроме того, подчеркнул Пустовойтенко, — по большому счету на Украине уже нечего приватизировать.

«То, что было доходным и имело соответствующую стоимость, давно куплено. Посмотрите на статистические данные за последние годы. У нас план поступления доходов от приватизации абсолютно не выполняется. У нас в связи с политической ситуацией, из-за войны, которая идет в Украине, вообще никто ничего не покупает», — добавил экс-премьер.

При этом он выступил категорически против приватизации госкомпании «Укрзализныця», которую намерена реализовать новая власть. Также эксперт критически отнесся к инициативе продажи госбанков.

«Укрзализныця» — это наше пока еще доходное предприятие. Зачем продавать? Нужно делать его техническое переоснащение, мы это делаем… Что можно продать? Государственный банк «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк», где сегодня Нацбанк проводит ревизию, там всё фактически разворовали. Меня удивляет, почему они раньше не следили за работой госбанков», — возмутился Пустовойтенко.

ИА REGNUMнапоминает, что в конце июля заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил о планах разблокировать большую приватизацию после перезапуска правительства. По его словам, массовая распродажа на Украине должна начаться с продажи государственных банков, кроме того — президентская команда планирует продать доли в госкомпаниях «Укрзализныця» и «Укрпочта».