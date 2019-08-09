Чолпон-Ата, , 12:53 — REGNUM

В работе Евразийского межправительственного совета и деятельности ЕАЭС в целом есть приоритеты. Об этом сегодня, 9 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в г. Чолпон-Ата (Киргизия), сообщается на сайте правительства РФ.

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Первое. Нужно достроить внутренний контур интеграции. Для этого унифицировать правовую базу, принять ряд наднациональных актов. Есть «дорожная карта», как это делать.

Второе. На пространстве ЕАЭС должны действовать самые высокие стандарты качества товаров, которые здесь производятся

Третье. Создание общего финансового рынка — на основе Соглашения о гармонизации законодательства в сфере финансового рынка (подписано в 2018 году).

Четвёртое. Важна совместная работа в сфере инноваций и высоких технологий. Начат масштабный проект создания Евразийской сети промышленной кооперации, что позволит предпринимателям стран ЕАЭС развивать кооперацию в высокотехнологичных сферах.

Пятое. Подготовлено к подписанию Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории.

Шестое. Дальнейшее укрепление сотрудничество с соседями по СНГ и с другими зарубежными партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета заявил, что общая задача — ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе.

Подробности: Медведев пообещал Киргизии поддержку и помощь со стороны России