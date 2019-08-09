Калуга, , 12:47 — REGNUM

Компания «ЛафаржХолсим» установила рекорд по использованию альтернативного топлива на заводе в Калужской области. Так, в ходе замещения природного газа коммунальными отходами увеличена доля альтернативного топлива с 10 до 14%. Впервые осуществлена подача альтернативного топлива в объёме 6109 тонн в месяц, что превысило бюджетный показатель на 2040 тонн. Об этом 9 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

«ЛафаржХолсим» — единственный производитель цемента в России, применяющий технологию утилизации отходов в цементных печах. Оригинальность проекта по переработке отходов заключается в регенерации энергии в процессе переработки и полном отсутствии небезопасных зольных остатков. Работа цементных печей обеспечивает безопасные условия сгорания, достаточные для разрушения стойких органических соединений.

В 2015 году на заводе «ЛафаржХолсим» в посёлке Ферзиково Калужской области был введён в эксплуатацию цех альтернативного топлива — оригинальная производственная установка по экологичной и безопасной утилизации твёрдых бытовых отходов. Инвестиции в строительство цеха альтернативного топлива составили 240 млн рублей