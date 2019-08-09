Чебоксары, , 12:44 — REGNUM

В Чувашии на 1 июля долги по зарплате составили 36,86 млн рублей, что меньше на 27,7% по сравнению с маем, но втрое больше по сравнению с данными на начало года. Чувашия входит в группу антилидеров в Поволжье с наибольшими зарплатными долгами. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Чувашия Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 июня 2019 года в Чувашии просроченная задолженность по заработной плате составила 35 864 тыс. рублей. Больше, чем в республике, зарплатные долги были в трёх регионах Поволжья: в Татарии они составили 65 509 тыс. рублей, в Башкирии — 42 324 тыс. рублей, в Кировской области — 37 145 тыс. рублей. На долю данных четырёх регионов приходится почти 74% просроченных долгов по заработной плате в Поволжье, где накоплено на 1 июня 245 545 тыс. рублей.

В Чувашии резкий рост задолженности произошёл в марте. Напомним, на начало года долги по зарплате составляли 11 264 тыс. рублей, в январе и феврале их удалось сократить и задолженность не превышала 1 млн рублей. В марте долги выросли до 28 013 тыс. рублей, в апреле достигли 48 922 тыс. рублей, в мае задолженности нарастили до 49 587 тыс. рублей, в июне они составили 35 864 тыс. рублей.

Таким образом в Чувашии в июне по сравнению с маем просроченная задолженность по зарплате сократилась на 27,7%, но при этом в июне по сравнению с данными на начало года долги выросли в 3,18 раза.