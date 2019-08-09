Каракас, , 12:42 — REGNUM

В июле инфляция в Венесуэле ускорилась до 33,8%, с начала года показатель вырос почти до 1600%. Такие данные обнародовал постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) по вопросам финансов и экономического развития.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечено, что по сравнению с июлем 2018 года инфляция составила 264 000%, хотя стала ниже, чем в прежние месяцы. Менее выраженный рост цен связали с падением спроса на товары и услуги, который с начала года составил 35%.

В июне, по данным комитета оппозиционного парламента, инфляция составляла 24,8% с начала года, а в годовом выражении — 446 000%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае венесуэльский Центробанк впервые представил данные по инфляции. Отмечалось, что в 2018 году она превысила 130 000%.

Читайте также: Центробанк Венесуэлы впервые с 2015 года отчитался об инфляции

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень инфляции в Венесуэле с начала года превысил 900%