Тула, , 12:34 — REGNUM

Максимальное значение посевных площадей за последние 19 лет достигнуто в Тульской области. Об этом говорилось 8 августа на заседании правительства Тульской области, сообщили в управлении пресс-службы по региону.

«За первое полугодие у нас сохранилась положительная динамика развития этой сферы: индекс производства продукции сельского хозяйства составил почти 114% к аналогичному периоду 2018 года», — отметил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

По информации зампредседателя правительства — министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева сообщил, что в 2019 году посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 884,5 тыс. гектаров, это на 49,6 тыс. гектаров больше, чем в 2018 году. При этом Тульская область занимает второе место в ЦФО по площадям под картофелем и первое — по площадям, отданным под рапс. В течение последних трех лет в сельхозоборот региона возвращено более 135 тысяч гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения — в результате в 2019 году значение посевных площадей стало максимальным.