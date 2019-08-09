Киев, , 12:34 — REGNUM

Директор Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко считает, что на Украине существует риск существенного повышения цен на газ для населения после небольшого летнего «отката».

Соответствующее заявление Охрименко сделал 8 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сейчас лето, в мировой экономике цена на газ низкая. Это традиция — зимой цена на газ растет. Бывают периоды, что она повышается в два раза. А поскольку мы зависим от импорта газа, то, к сожалению, такой риск существует. Сейчас (цены на газ — ред.) немного понизили, но будут повышать очень существенно. Будут объяснять: «Смотрите, цена на газ (в Европе) высокая, что мы можем сделать?», — рассказал Охрименко.

Он призвал Киев максимально увеличить закачку дешевого газа в подземные газовые хранилища, чтобы зимой не повышать цены на газ для населения.

«С точки зрения экономического смысла, на сегодняшний момент украинской власти целесообразно закупить дешевый летний газ. Хранилища есть, его можно брать… На сегодняшний момент мы купили 16 млрд кубов. Нам, чтобы пережить зиму минимум нужно 20 млрд кубов. Если бы купили 30 млрд кубометров газа, то был бы переходной запас. Если бы так случилось, что холодной зимой пришлось покупать дорогой зимний газ, тогда можно смешать с дешевым летним. Тогда цены на газ для населения можно было бы не поднимать», — отметил экономист.

По его словам, сейчас цена на европейских хабах составляет менее 200 долларов за 1 тыс. кубометров, а зимой будет более 400 долларов.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее стало известно — «Нафтогаз Украины» снижает цены на газ для населения в августе на 5,1% по сравнению с июлем. В частности, новая цена определена на уровне 4.653,54 гривен за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Итоговая конечная цена газа в регионах будет зависеть от тарифа на распределение газа, установленного для соответствующего обл — или горгаза.

С апреля нынешнего года цены на газ для населения Украины снизились в общей сложности примерно на 25%.

3 августа в «Нафтогазе Украины» сообщили, что запасы топлива на зиму уже превысили 16 млрд кубометров.