Лысково, Нижегородская область, , 12:32 — REGNUM

В Арбитражный суд Нижегородской области поступил очередной иск с требованием банкротства одного из старейших предприятий региона — ОАО «Лысковский электротехнический завод». Завод, помимо того, что работает в сфере производства изделий автотракторного электрооборудования, обеспечивает теплом около 70 объектов. Иск к производству пока не принят, слушания не назначены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от ООО «ЕЭС-Гарант» (Москва) поступил 6 августа 2019 года, сумма исковых требований — 2 621 134,21 рубля. 7 августа в Арбитражный суд Ивановской области в адрес этого же ОАО подано три гражданских иска от ЗАО «Электроконтакт» на суммы 4 863 230,6 рубля, 4 052 692,13 рубля и 2 222 058,56 рубля. Их рассмотрят 10 октября.

Напомним, это не первая попытка обанкротить предприятие из Нижегородской области, работающее с 1941 года и производящее около 200 наименований различной продукции, в том числе стартеры-генераторы для спецтехники и звуковые сигналы для автомобилей, а также изделия автотракторного электрооборудования, предназначенное для комплектации автомобильных и тракторных заводов России и стран СНГ. Осенью 2018 года банкротный иск подавал налоговый орган из-за долга свыше 16 млн рублей.

«Представитель ОАО «ЛЭТЗ» в материалы дела представил отзыв по существу заявленных требований, также подтвердил факт осуществления погашения задолженности перед ФНС России, — отмечалось в материалах дела. — Как следует из заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), задолженность ОАО «ЛЭТЗ» по состоянию на 20.07.2018 года по обязательным платежам составила 16 192 453 руб. 16 коп., в том числе основной долг 14 919 638 руб. 92 коп., пени 1 261 236 руб. 18 коп., санкции 11 578 руб. 06 коп».

В итоге налоговой службе отказали во введении наблюдения за ЛЭТЗ.

До этого попытку предпринимало МУП «Биологические очистные сооружения».

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