Сеул, , 12:38 — REGNUM

Представители китайской компании Huawei подписали меморандум о взаимопонимании с представителями южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, подписание документа состоялось 8 августа в лаборатории 5G Open Lab в Сеуле между представителями Huawei, Thirteenth Floor, EnGIS Technologies и SPTek.

Известно, что совместно с Thirteenth Floor китайская компания намерена разрабатывать VR сервисы, адаптированные для 5G, а также заниматься их тестированием. Совместно с EnGIS Technologies планируется также объединить сервисы 5G и технологию C-V2X в автомобильной промышленности.

Кроме того, в октябре текущего года Huawei и SPTek планируют провести лекции на тему сети 5G и информационно-коммуникационных технологий для представителей малых и средних предприятий и студентов.

«С помощью данного документа мы намерены внести вклад в экосистему 5G, которую впервые коммерциализировали в Южной Корее, — сообщил исполнительный директор Huawei Korea. — В будущем мы намерены продолжить свое сотрудничество с южнокорейскими компаниями».