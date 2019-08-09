Брянск, , 12:28 — REGNUM

В селе Глинищево Брянского района Брянской области жители получили от коммунальщиков огромные счета за воду. За полив приусадебных участков они оказались должны свыше 700 тысяч рублей. Проверку законности начисления платы за водоснабжение провела прокуратура, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Выяснилось, что ресурсоснабжающая организация не проводила обследования территорий домовладений и выставила сельским жителям счета за полив, исходя из размера всего участка. При этом коммунальщики не составили акты об отсутствии индивидуальных приборов учёта. После вмешательства прокуратуры поставщику пришлось произвести перерасчёт на общую сумму свыше 700 тыс. рублей, а двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Директору организации прокурор внёс представление. 189 жилых домов села опломбировали приборами учёта холодного водоснабжения.