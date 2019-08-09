Москва, , 12:27 — REGNUM

Сегодня, 8 августа, рубль умеренно снижается против бивалютной корзины, чему способствует возобновление уклонения от рисков, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Быков на мировых площадках отпугнула новость о том, что Белый дом решил отложить выдачу лицензий на работу с китайской Huawei. Этот шаг был воспринят инвесторами как очередная эскалация торговой войны. При этом проявление негатива сдерживает стабильный курс юаня, за динамикой которого сейчас внимательно следят все классы активов», — пояснил эксперт.

Пара доллар/рубль накануне закрылась немногим выше уровня 65 руб., а сегодня пытается развить восходящий импульс, добравшись до области 65,30 руб., где проходит локальное сопротивление в лице 200-дневной скользящей средней.

По его мнению, сдерживает порывы долларовых быков, в том числе на рынке Форекс, очередная критика Трампа в адрес сильной национальной валюты. Но, безусловно, учитывая интерес к защитным активам и отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти, этого недостаточно, чтобы предотвратить ослабление рубля.

«В краткосрочной перспективе пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит осциллировать вблизи отметки 65 руб., но если нефть марки Brent перейдет от вялой консолидации к дальнейшему снижению, доллар может ускорить подъем, хотя перед наступлением выходных торговая активность может несколько снизиться. В любом случае понижательные риски для «россиянина» преобладают.

Также в ближайшей перспективе важным для отечественных активов в целом будет решение агентства Fitch по рейтингу России. Приятный сюрприз от агентства способен отбросить пару ближе к отметке 65 руб.», — полагает Николаев.

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