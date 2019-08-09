Москва, , 12:23 — REGNUM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала на 250 тыс. рублей компанию «Ростелеком» за повышение цен на домашний интернет и ТВ, сообщили 9 августа в пресс-службе ведомства.

Ростелеком Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Отмечается, что с 1 сентября 2015 года по 25 марта 2016 года компания проводила маркетинговую акцию «Пакет навсегда», которая сопровождалась размещением рекламы и публикацией статей, в которых указывалось, что «такие отличные цены будут действовать не только в ограниченный по времени промо-период, а останутся неизменными навсегда».

Однако уже в 2017 году «Ростелеком» увеличил стоимость ряда архивных тарифов в среднем на 40 рублей, что является существенной суммой для цены такого рода пакетов. В результате проверки ведомство пришло к выводу, что компания нарушила требования закона о защите конкуренции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нарушении закона о защите конкуренции был признан «Мегафон». ФАС России установила, что оператор сотовой связи при заключении договоров предоставлял организациям с государственным участием в капитале более выгодные условия, чем частным компаниям. Антимонопольная служба сочла, что данное обстоятельство создаёт дискриминационные условия.

Читайте также: ФАС обвинила «Мегафон» в нарушении антимонопольного законодательства