Тверь, , 12:19 — REGNUM

В России значительно увеличится площадь сельхозугодий, на которых будет выращиваться лён. Так, к 2025 году этот показатель должен составить 60 тыс. гектаров, что на треть больше, чем в настоящее время. Об этом в ходе выступления на пленарном совещании Всероссийского Дня льняного поля в Тверской области заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

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«Это позволит нам нарастить валовый сбор более чем на 40% и достичь показателя в 52,6 тысяч тонн в год», — уточнил чиновник, отметив, что ключевой точкой роста должен стать ввод в оборот неиспользуемой пашни.

Первый замминистра подчеркнул, что уже сейчас благодаря государственной поддержке и благоприятной конъюнктуре рынка отрасль льноводства в стране возрождается и показывает хорошую динамику роста. Так, в 2018 году посевные площади льна-долгунца составили 44,5 тысяч га, валовой сбор льноволокна — 36,7 тысяч тонн, а урожайности достигла 8,7 ц/га.

«В текущем году культура посеяна на площади 50,6 тысяч га — наибольший прирост зафиксирован в Республиках Марий Эл и Татарии, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Брянской областях», — добавил Хатуов.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, посевные площади в России под урожай 2019 года по данным весеннего учёта составили 79 млн 559 тыс. га, что соответствует показателю прошлого года.

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