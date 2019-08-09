Абу-Даби, , 12:13 — REGNUM

Стабилизации рынка нефти в условиях резкого падения цен станет темой встречи Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, запланированного 12 сентября в Абу-Даби. Об этом написал министр энергетики ОАЭ, действующий президент конференции ОПЕК Сухейль Мазруи в Twitter.

Он пояснил, что участники заседания рассмотрят обстановку на рынке и «выработают рекомендации по поддержанию баланса и стабильности». Мазруи назвал рынок нефти в целом находящемся в хорошем состоянии, отметив, что запасы сокращаются, а спрос правильно растет.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть опустились на фоне торговых разногласий Китая и США, в частности, обвинений в адрес Пекина о манипулировании курсом юаня. Эксперты указывают на необходимость для ОПЕК срочных мер по стабилизации рынка.

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