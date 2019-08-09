Москва, , 12:07 — REGNUM

Город на Красном море Шарм-эль-Шейх планируется самым «зеленым» курортом страны. На эти цели ООН предоставила Египту грант в размере $5 млн, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Пляж в Шарм-эль-Шейхе (сс) WomEOS

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Согласно проекту, на курорте появится производства по переработке мусора, технологии по повторному использованию воды и дополнительные источников энергии. Под особый контроль возьмут природные заповедники.

Решения будут внедряться в крупных отелях, где проживают иностранцы. Главная цель — привлечь в экологически чистый город Шарм-эль-Шейх как можно больше европейских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в отелях Хургады и Марса-Алам запрещено использование одноразовой пластиковой посуды. В Шарм-эль-Шейх такого запрета пока нет.

Подробности: На курортах Египта запретят пластиковую посуду и пакеты