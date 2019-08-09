Москва, 9 августа 2019, 12:07 — REGNUM
Город на Красном море Шарм-эль-Шейх планируется самым «зеленым» курортом страны. На эти цели ООН предоставила Египту грант в размере $5 млн, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Согласно проекту, на курорте появится производства по переработке мусора, технологии по повторному использованию воды и дополнительные источников энергии. Под особый контроль возьмут природные заповедники.
Решения будут внедряться в крупных отелях, где проживают иностранцы. Главная цель — привлечь в экологически чистый город Шарм-эль-Шейх как можно больше европейских туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2019 года в отелях Хургады и Марса-Алам запрещено использование одноразовой пластиковой посуды. В Шарм-эль-Шейх такого запрета пока нет.
Подробности: На курортах Египта запретят пластиковую посуду и пакеты