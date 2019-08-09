Москва, , 12:05 — REGNUM

Арбитражный суд Москвы отказал Минобороны РФ во взыскании с ФГУП «Главное военно-строительное управление №5» свыше 1,56 млрд рублей. Иск был удовлетворён частично, с ответчика взыскали 1 млн рублей неустойки. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 28 ноября 2018 года, но было рассмотрено лишь 8 августа 2019 года. Истец требовал взыскать 1 560 656 950 рублей 13 копеек, но, так как полное решение не изготовлено, подробности спора неизвестны. В ходе разбирательств ООО «СУ-2» Вектор» из Оренбурга обратилось с заявлением о привлечении его в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора.

Известно, что ФГУП является одной из крупнейших строительных организаций в регионе, а учредителем предприятия выступало министерство. В ЕГРЮЛ отмечается, что с февраля 2014 года находится в процессе реорганизации в форме преобразования. ФГУП существует с 1998 года.

«Взыскать с ФГУП «ГВСУ №5» (ИНН 6 453 050 402) в пользу Минобороны России (ИНН 7 704 252 261) неустойку в размере 1 000 000 руб. В остальной части отказать. Взыскать с ФГУП «ГВСУ №5» (ИНН 6 453 050 402) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 128 руб. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отмечается в результативной части решения.