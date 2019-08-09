Волгоград, , 11:28 — REGNUM

Аукцион по продаже комплекса недвижимого имущества (в том числе здания, сооружения и права аренды земельных участков) Волгоградского завода буровой техники признан несостоявшимся. За предприятие просили 456 млн 83 тыс. рублей, но лот никого не заинтересовал.

Аукцион Guberniya.info

На торги никто не заявился, сообщает ИА «Волга-Каспий». Теперь конкурсный управляющий назначит повторные торги с понижением начальной суммы на 10%. В состав лота входит 27 зданий и сооружений, а также три права аренды на земельные участки до 2052 года. По данным областных властей, на начало 2019 года долги по заработной плате перед рабочими завода составили 164,2 млн рублей.

Завод признан банкротом в 2016 году. Всё имущество находится в залоге у коммерческого банка. Аукцион по продаже предприятия объявили в июле 2019 года.