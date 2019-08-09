Гонконг, Китай, 9 августа 2019, 11:14 — REGNUM
Акции российской компании «Русал» в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже подешевели более чем на 10% на фоне публикации финансовой отчетности компании за первое полугодие 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так, после открытия торгов акции компании упали на 10,2%, до 3,08 гонконгского доллара за акцию ($0,39).
Напомним, согласно финансовой отчетности «Русала», чистая прибыль компании по итогам первых шести месяцев текущего года сократилась в 1,7 раза, до $558 млн. Выручка компании снизилась до $4,736 млрд (на 5,6%).
Читайте также: Moody's присвоило «Русалу» рейтинг Ba3
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле международное рейтинговое агентство Moody's присвоило российской алюминиевой компании «Русал» корпоративный рейтинг на уровне «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
В комментарии Moody's отмечено, что рейтинг обусловлен сильными позициями «Русала» на рынке, наличием у компании долгосрочных контрактов, географической диверсификацией производства и рядом других факторов.
Читайте также: Fitch присвоило «Русалу» рейтинг на уровне «BB-»