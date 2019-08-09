Петропавловск-Камчатский, , 11:10 — REGNUM

В супермаркетах Петропавловска-Камчатского продают бюджетный «белый» хлеб по 26 рублей за буханку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Росстат: цены на хлеб достигли 10-летнего максимума

В магазинах шаговой доступности в столице региона хлеб можно купить за 40−50 рублей за булку в зависимости от сорта.

Есть и спецпредложения для вегетарианцев — хлеб испеченный без дрожжей, в сетевых магазинах продают по 120 рублей за буханку.

По данным Камчатстата, средняя цена за кг хлеба в регионе — 82,86 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на хлебопродукцию в регионах страны увеличились с начала года. Самый дорогой хлеб покупают жители северных дальневосточных регионов.