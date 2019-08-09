Ростов-на-Дону, , 11:02 — REGNUM

Капитальный ремонт моста на автодороге Азов — Ейск км 56+491 ведется в Азовском районе Ростовской области, 9 августа сообщается на официальном портале правительства Ростовской области.

Генеральным подрядчиком данного объекта является ГУП РО «РостовАвтоДор». Дорожники уже демонтировали пролет левой стороны проезжей части моста.

«Также закончены демонтаж подходов к мосту, работы по подъему пролетного строения и замене опорных частей, смонтированы опалубки шкафных стенок и открылков опор», — сообщают в правительстве региона.

Проезд через мост осуществляется в реверсивном режиме. По сообщению чиновников, на сегодняшний день выполнено 45% от общего объема строительных работ. Завершить все ремонтные работы планируется к 30 октябрю 2019 года.

Напомним, что капитальный ремонт мостового перехода на автодороге Азов — Ейск ведется в рамках госпрограммы Ростовской области «Развитие транспортной системы».