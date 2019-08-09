Оренбург, , 10:57 — REGNUM

В Оренбургской области за первое полугодие 2019 года число предприятий, задолжавших своим работникам зарплату, сократилось почти в полтора раза по сравнению с нелогичным периодом 2018 года — с 91 до 64, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве заявили о сокращении латентной задолженности по зарплате в регионе в первом полугодии на 170 млн рублей. Сейчас на контроле остается 64 предприятия. Их задолженность по заработной плате составляет 164 млн рублей. Примечательно, что большинство предприятий-должников находится в стадии банкротства.

По данным Росстата, на 1 июля 2019 года официальный объем задолженности предприятий региона по зарплате составил 4,8 млн рублей.