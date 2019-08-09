Цхинвал, , 10:56 — REGNUM

К сентябрю югоосетинское предприятие ООО «Винодельня Иронсан» подпишет контракты с «Магнитом» и «Бристоль», в торговые сети начнут поступать винодельческие товары предприятия. Об этом 9 августа сообщило ИА «Рес».

В течение ближайших недель «Иронсан» начнет поставки в Казахстан. Также вскоре предприятие начнет производство коньяка под торговой маркой «Цард». По словам представителя компании, после того, как «Иронсан» наладит поставки товара в сети «Магнит» и «Бристоль», в Казахстан и начнет выпускать коньяк, объемы производства предприятия увеличатся примерно на 30%, будет создано 15 новых рабочих мест.

В данный момент при содействии Минэкономразвития Южной Осетии проводится работа по организации поставок вин предприятия в Китай, Донецкую и Луганскую республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предприятие «Иронсан» является единственным винодельческим предприятием Южной Осетии и начало свою работу в конце декабря 2018 года. Проект осуществляется на средства российских инвесторов. Сумма капиталовложений составляет уже более 90 миллионов рублей. Первая экспортная партия в Россию в количестве 14 тыс. бутылок была отправлена в начале февраля. В июле предприятие в три раза увеличило экспортную партию вина в Россию.

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