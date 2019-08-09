Магадан, Магаданская область, , 10:56 — REGNUM

По информации Магаданстата, стоимость хлебопродукции в регионе не увеличивается — цены держатся чуть больше 100 рублей за кг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Магаданской области хлебобулочные изделия из муки высшего сорта стоят в среднем 111,39 руб за кг. На 6 руб. дешевле хлеб из муки ржаной и пшеничной — 105,6 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2019 года цены на хлеб выросли на 7,7% в сравнении с 2018 годом. Самый дорогой хлеб — на Чукотке.