Псков, , 10:46 — REGNUM

Чтобы полностью решить вопрос с обеспечением детей-сирот жильём, Псковской области нужно 2,6 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.

По словам главы региона, объём финансирования программы растёт, количество выделенных квартир тоже, но тем не менее темпы пока недостаточные.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «В этом году мы предоставим 162 жилых помещения, а ежегодно необходимо выделять 220 квартир. Чтобы полностью закрыть вопрос, нужно 2,6 млрд рублей — колоссальные средства для региона».

Он заявил, что в правительстве РФ рассматривается консолидированное предложение от регионов, в том числе от Псковской области, по которому финансирование покупки квартир для сирот старше 23 лет возьмёт на себя федеральный бюджет.

«В случае принятия положительного решения это серьёзно облегчит нам задачу», — отметил Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковское областное собрание депутатов в июне 2019 года приняло обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об увеличении субсидии из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам. В региональном списке детей-сирот и лиц из их числа, которых нужно обеспечить жильём, состоит 2371 человек, из них в возрасте от 18 лет и старше — 1717 человек.

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