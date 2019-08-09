Псков, 9 августа 2019, 10:46 — REGNUM
Чтобы полностью решить вопрос с обеспечением детей-сирот жильём, Псковской области нужно 2,6 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.
По словам главы региона, объём финансирования программы растёт, количество выделенных квартир тоже, но тем не менее темпы пока недостаточные.
Он заявил, что в правительстве РФ рассматривается консолидированное предложение от регионов, в том числе от Псковской области, по которому финансирование покупки квартир для сирот старше 23 лет возьмёт на себя федеральный бюджет.
«В случае принятия положительного решения это серьёзно облегчит нам задачу», — отметил Михаил Ведерников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Псковское областное собрание депутатов в июне 2019 года приняло обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой об увеличении субсидии из федерального бюджета на предоставление жилья детям-сиротам. В региональном списке детей-сирот и лиц из их числа, которых нужно обеспечить жильём, состоит 2371 человек, из них в возрасте от 18 лет и старше — 1717 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области более 2,3 тыс. сирот ждут жилья