Самара, , 10:42 — REGNUM

Дополнительные средства в размере 5,8 млрд. рублей выделило правительство РФ на стадион «Самара Арена». Об этом 9 августа сообщает ВолгаНьюс.ru.

Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Д.А. Медведев. Подрядчиком стадиона «Самара Арена» является компания депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина ПСО «Казань».

На какие цели выделяются денежные средства пока не известно. Но по информации СМИ, средства выделены на компенсацию уже понесенных подрядной организацией затрат. Однако в ПСО «Казань» не смогли сказать, на что пойдут эти денежные средства.

«Мы ждём распределения денег от заказчика», — сообщила руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская.

Напомним, что «Самара Арена» находится в федеральной собственности. Изначально, стоимость строительства данного объекта составила 13,4 млрд руб. После выделения дополнительных средств этот стадион стал самым дорогим объектом из семи стадионов, которые были построены специально к ЧМ-2018. Его сметная стоимость составила 24,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета было выделено 23,4 млрд рублей.