Псков, , 10:37 — REGNUM

Новым пятном под жилую застройку в Пскове может стать территория индустриальной площадки «Ступниково» на северо-востоке города, где ранее планировалась вторая очередь особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, вопрос был поднят на совещании по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности.

Вице-губернатор Нинель Салагаева пояснила, что «в нынешних реалиях, из-за плотной частной жилой застройки, размещение производств там невозможно».

Губернатор Псковской области Михаил Ведерниковпредложил проработать возможность жилищного строительства на этой площадке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Ведерников просил содействия правительства РФ по вводу в эксплуатацию второй очереди особой экономической зоны «Моглино» — «Ступниково», поясняя это тем, что интерес к особой экономической зоне остаётся достаточно высоким. Ранее, в 2014 году, в «Ступниково» псковские власти намеревались построить технопарк.

Напомним, весной 2019 года в Пскове поднялась волна протестов против строительства химического производства компании «Титан-полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино». Жители Пскова не хотят, чтобы химзавод располагался близ жилых домов.

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