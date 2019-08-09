Москва, , 10:39 — REGNUM

Продажи в российских аптеках недорогих лекарств сократились впервые за три года. Производители объясняют это желанием аптек продавать дорогие препараты ради бонусов, пишет 9 августа «Коммерсантъ».

Аптека Анна Рыжкова © ИА REGNUM

"В первом полугодии 2019 года в аптеках росли продажи только дорогих лекарств», — отмечает издание, ссылаясь на данные DSM Group.

Так, продажи лекарств дороже 500 рублей выросли на 7,8%, тогда как в ценовых категориях от 150 до 500 рублей, от 50 до 150 рублей и до 50 рублей сократились на 3,3%, 3% и 7,1% соответственно.

Доля дешёвых лекарств в структуре продаж пока остается высокой — суммарно 91% в категориях до 500 рублей. На дорогие лекарства приходится 9% продаж, однако в денежном выражении они «весят» 43%.

Инфляция лишь частично объясняет рост продаж в дорогом сегменте. Аптеки стремятся продавать лекарства, указанные в маркетинговых контрактах с производителями.

«Разумеется, чем дороже лекарства, тем выше бонус», — цитирует издание заместителя гендиректора фармпроизводителя Stada CIS Ивана Глушкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ объяснил неверным толкованием заказчиками норм законодательства увеличение количества несостоявшихся аукционов по лекарствам в субъектах РФ.

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