Сеул, , 13:09 — REGNUM

Южнокорейский производитель железнодорожных составов и полотна, Hyundai Rotem, выиграл контракт на строительство поездов каирского метро за 135 млн долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Hyundai Rotem до ноября 2023 года произведёт подвижные составы, которые будут использоваться на второй линии метро столицы Египта. Вагоны вмещают 235 человек и обладают максимальной скоростью в 80 км/ч. Сейчас поезда такого типа эксплуатируются в подземках Сеула, Алма-Аты, Стамбула, Харькова и ряда других городов. Стоимость одного поезда составляет порядка 6,5 млн долларов.

Hyundai Rotem входит в состав крупнейшего автомобилестроительного конгломерата страны — Hyundai Motor.