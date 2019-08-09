Сеул, , 13:57 — REGNUM

Международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело свой прогноз касательно южнокорейской корпорации SK Innovations со стабильного на негативный. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

SK Innovations — крупнейшее предприятие страны, занимающееся переработкой нефтепродуктов. Сейчас присвоенным ему рейтинг Moody’s составляет Baa1, что соответствует кредитной степени надежности ниже средней, или ВВВ+ у других рейтинговых агентств. Однако изменение прогноза означает, что оценка может быть понижена в скором будущем.

Причинами такого шага стали ожидания ухудшения финансовых показателей компании из-за чрезмерно высокой долговой нагрузки и ухудшающейся рыночной конъюнктуры. К концу 2019 году, согласно прогнозам Moody’s, чистый долг SK Innovations вырастет с 3,8 до 6 млрд долларов, что обусловлено масштабными инвестиционными проектами и высокими дивидендными выплатами.